Prognoza pogody na weekend. W niektórych regionach deszcz ze śniegiem

W sobotę 24 kwietnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 mm, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Suwalszczyźnie, 10℃ w centrum kraju do 12℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz.

Prognoza pogody na niedzielę 25 kwietnia

Niedziela 25 kwietnia na zachodzie kraju zapowiada się pogodnie. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 mm. Termometry pokażą od 7℃ na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu, 8℃ w centrum kraju do 10℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku.

