Ostrzeżenia IMGW niemal w całym kraju. Prognoza na majówkę nie jest optymistyczna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niemal wszystkich województw. Alerty dotyczą możliwości występowania przymrozków. Nie obowiązują w województwach dolnośląskim oraz opolskim, a także części województw: lubuskiego, śląskiego, zachodnio-pomorskiego i pomorskiego. „Prognozowany jest spadek temp. powietrza do ok. -2°C, przy gruncie do -5°C” – informuje IMGW w mediach społecznościowych.

Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie nastrajają pozytywnie tych, którzy liczyli, że pod koniec kwietnia będą mogli zażywać słonecznych kąpieli. Pojawiają się pytania, czy niskie temperatury utrzymają się także podczas zbliżającej się wielkimi krokami majówki.

Majówka 2021 – prognoza pogody

Z prognozy pogody, którą udostępnił IMGW, wynika, że 1 i 2 maja będzie pochmurno, a przejaśnienia będą możliwe głównie na północy kraju. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, będzie też deszczowo. Temperatura powietrza będzie wahała się od 7°C do 14°C, choć w sobotę na krańcach południowo-wschodnich może być nieco cieplej.

