Uwaga na burze z gradem! IMGW wydało ostrzeżenia

Z ustaleń meteorologów wynika, że najbliższe dni pod względem pogodowym będą zróżnicowane. W piątek 7 maja i sobotę 8 maja spodziewane są opady deszczu i dość pochmurną pogodą. Temperatura też nie będzie nas rozpieszczać - na termometrach zobaczymy nie więcej niż 14 stopni Celsjusza W niedzielę 9 maja natomiast Polska znajdzie się w ciepłym wycinku rozległego niżu znad Wysp Brytyjskich, a z południowego zachodu zacznie napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze. Prawie w całym kraju będzie słonecznie, a temperatura w wielu miejscach przekroczy 20°C.

Ostrzeżenia IMGW przed silnymi burzami

W związku z obecną sytuacją pogodową Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem. Będą one obowiązywać co najmniej do godziny 20. Alertami I stopnia objęto południowo-wschodnią część kraju, a więc województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie i część mazowieckiego. W tych regionach przewidywane są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego mogą również dochodzić porywy wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę. Miejscami ma spaść grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia - na czym polega?

Alert I stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.