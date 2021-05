Prognoza pogody. Opady deszczu i burze. Może spaść nawet 20 mm wody

W czwartek 20 maja na południu i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Może spaść do 20 mm deszczu. Poza tym pogodnie. Termometru pokażą od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, w porywach burzowych do 80km/h, północno-zachodni. Ciśnienie będzie się delikatnie wahać.

Pogoda na piątek 21 maja

W kolejnych dniach także czekają nas przelotne opady deszczu i burze w wielu regionach kraju. Na termometrach od 15 stopni Celsjusza do 18 stopni. Na poprawę pogody będziemy musieli poczekać do poniedziałku 24 maja - wówczas temperatura wzrośnie do 20-21 stopni.

