Czekacie na ciepło? W prognozach na razie go nie widać

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na Nizinie Szczecińskiej możliwe są burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu do 21℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni skręcający na zachodni.

Pogoda na środę

Na środę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W zachodniej części kraju możliwe są także burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie w województwach południowo-wschodnich. Termometry pokażą maksymalnie od 15℃ na Pomorzu do 20℃ na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Jaka będzie pogoda w czwartek?

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne i przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16℃ na Suwalszczyźnie do 20℃ na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.