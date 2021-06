Poniedziałek słoneczny i ciepły. Od środy załamanie pogody

W poniedziałek 7 czerwca na wschodzie pojawią się jedynie przelotne opady deszczu. Spadnie tam do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza nad Zatoką Gdańską do 27℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północnego.

Prognoza pogody na wtorek 8 czerwca

Wtorek 8 czerwca upłynie pod znakiem pogodnej aury w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 23℃ na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 27℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Środa pogodnie zapowiada się na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku także zagrzmi. W trakcie burz spadnie tam do 5-10 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 22℃ na Suwalszczyźnie do 25℃ na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

