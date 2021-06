Groźne burze z gradem i upał. Cała mapa w alertach IMGW

Od kilku dni w Polsce dają się we znaki upały, a teraz do niebezpiecznych zjawisk pogodowych dołączają burze. Na mapie pojawiają się coraz to nowe ostrzeżenia IMGW.

Jeszcze w poniedziałek i wtorek w Polsce należy spodziewać się upalnej pogody z temperaturami sięgającymi w poniedziałek 33°C. W niektórych powiatach zachodniej Polski temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek wyniesie 18°C do 21°C. Tam obowiązują najwyższe – czerwone alerty 3. stopnia. W pozostałej części kraju, poza Lubelszczyzną, gdzie mamy ostrzeżenia 1. stopnia, obowiązują alerty 2. stopnia. Gdzie będą burze? Na horyzoncie widać już załamanie pogody, któremu towarzyszyć będą intensywne burze. Jako pierwsi mogą spodziewać się ich mieszkańcy zachodnich powiatów. Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w niektórych powiatach woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. W trakcie burz opady deszczu mogą sięgać 20-25 mm, a porywy wiatru 70 km/h. twitter Kiedy przyjdzie ochłodzenie? Jeszcze w poniedziałek w całym kraju będzie upalnie. Ochłodzenie wraz z opadami ma nadejść we wtorek, ale to nie znaczy, że pożegnamy wysokie temperatury – jeszcze w środę i czwartek w wielu miejscach burze i do 30°C. Kolejny weekend zapowiada się na chłodniejszy. Czytaj też:

