Burze z gradem na zachodzie Polski. Nawałnica przeszła przez Jelenią Górę

Potężna burza przeszła w poniedziałek przez Jelenią Górą. Miasto nawiedziła gwałtowna nawałnica. Grad miał kilka centymetrów średnicy. Opady były tak duże, że studzienki kanalizacyjne nie nadążały przyjmować takiej ilości wody. Na nagraniach widać, jak grad i deszcz płyną ulicami. Podtopione zostały niektóre budynki, poszkodowane przez grad zostały również niektóre samochody.

Burzom towarzyszył silny wiatr. IMGW podaje, że w Tomaszowie Bolesławickim (woj. dolnośląskie) porywy osiągnęły prędkość 70 km/h, ale możliwe są porywy nawet do 100 km/h. Burze występowały też na południu woj. lubuskiego, gdzie w ciągu 10 minut spadało 15 mm wody. Godzinowe opady wynosiły nawet 40 mm. Burzom towarzyszył spadek temperatur. W Zielonej Górze termometry po przejściu nawałnicy pokazały o 11 stopni Celsjusza mniej – z 31 do 20 kresek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami z gradem. Wyższe alerty obowiązują woj. zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim oraz części woj. opolskiego i wielkopolskiego. Ostrzeżenia 1. stopnia wydano dla woj. pomorskiego oraz niektórych powiatów woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Alerty przed upałami

Alerty przed burzami z gradem dla zachodniej Polski obowiązują do wtorku do maksymalnie godz. 6. W nocy spodziewane są tam opady do 40 mm oraz wiatr w porywach do 90 km/h. Na mniejszych ciekach i obszarach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. Oprócz tego w 14. województwach, za wyjątkiem Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed upałami.

