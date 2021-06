Prognoza pogody. Odpoczniemy od burz i upałów. Ale tylko przez chwilę

Sobota 26 czerwca na zachodzie kraju i Pomorzu zapowiada się na ogół pogodnie i bez opadów. Poza tym czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie kraju miejscami pojawią się burze z opadami do 25 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Górnym Śląsku, przez 24℃ w centrum kraju, do 25℃ na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągając prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na 27 czerwca

Na niedzielę 27 czerwca synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południowym wschodzie okresami będzie duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 23℃ na Podlasiu, przez 25℃ w centrum kraju, do 26℃ na Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na 28 czerwca

W poniedziałek 28 czerwca można spodziewać się pogodnej aury, jedynie na Podkarpaciu pojawi się więcej chmur i tam też przelotnie popada do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 25℃ na Podlasiu, przez 26℃ w centrum kraju, do 28℃ na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr na wschodzie powieje jeszcze z kierunku północno-zachodniego, a poza tym będzie skręcający na południowo-wschodni.

Prognoza pogody na 29 czerwca

Wtorek 29 czerwca upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, które na zachodzie i południu kraju będzie wzrastać do dużego. W tych regionach wystąpią przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. oraz burze z gradem i sumą opadów do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27℃ na Podlasiu, przez 28℃ w centrum kraju, do 31℃ na Śląsku. Będzie wiać z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, w trakcie burz silnie, w porywach do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na 30 czerwca

W środę 30 czerwca zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu do 10 l/mkw., a po południu także burze z gradem oraz opadami do 40 l/mkw. Tylko na północnym wschodzie kraju można liczyć na pogodne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 23℃ na Pomorzu, przez 30℃ w centrum kraju, do 32℃ na Podkarpaciu. Południowy wiatr, skręcający od zachodu na zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Kiedy zagrzmi, w porywach rozpędzi się do 80-100 km/h.

