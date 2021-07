Pogoda na dziś. Upały ustępują, uwaga na burze!

Pierwszy dzień lipca to spora zmiana w pogodzie – zmęczeni upałem nareszcie odetchną, bo termometry wskażą od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26℃ na Warmii, Suwalszczyźnie i Podlasiu.

Tego dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Zwłaszcza na północy, wschodzie i południu należy oczekiwać nadejścia burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia (skala jest trzystopniowa) dla województwa zachodniopomorskiego, ostrzegając przed silnym deszczem i burzami. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 3 do godz. 20 w czwartek 1 lipca.

Pogoda w kolejne dni lipca

W piątek 2 lipca na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy i południowym wschodzie kraju okresami chmur może być więcej, a z nich może spaść deszcz do 10 l/mkw. Możliwe są też burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21℃ na Śląsku, przez 23℃ w centrum kraju, do 24℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu i zachodu. Podczas burz w porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pogodnie. Tylko na północy kraju i Podkarpaciu może się zachmurzyć i przelotnie popadać do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22℃ na Śląsku, przez 24℃ w centrum kraju, do 25℃ na południowym wschodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.