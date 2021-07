Wracają upały do 35℃. do tego burze i wiatr do 100 km/h. Prognoza pogody

We wtorek 6 lipca będzie pogodnie, tylko mieszkańców północno-wschodniej części kraju czeka zachmurzenie umiarkowane i przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 29℃ w centrum kraju, do 30℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz silny, w porywach osiągając prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na 6-10 lipca

Środa upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, które na północy i zachodzie kraju będzie wzrastać do dużego. Tam też pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i sumą opadów do 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 24℃ na Pomorzu Zachodnim do 32℃ w centrum kraju, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Będzie wiać wiatr południowo-wschodni, tylko na zachodzie kraju północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W trakcie burz powieje silnie, z porywami do 80-100 km/h.

Na czwartek synoptycy prognozują pogodną aurę, jednak na zachodzie i Pomorzu zachmurzenie będzie umiarkowane oraz duże. W tych regionach należy również spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 10 l/mkw. i burz z gradem oraz sumą opadów do 40 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 26℃ na Pomorzu, przez 32℃ w centrum kraju, do 33℃ na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny, z porywami do 80-100 km/h.

W piątek na pogodne niebo można liczyć we wschodnich regionach kraju. Poza tym czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. oraz burzami z gradem i opadami do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27℃ na Pomorzu, przez 30℃ w centrum kraju, do 35℃ na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych okaże się umiarkowany i dość silny. Tam, gdzie zagrzmi, powieje silnie, w porywach rozpędzając się do 80-100 km/h.

Sobota na obszarze całej Polski zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Przelotnie popada do 15 l/mkw., a w centrum i na wschodzie kraju wystąpią burze z gradem i sumą opadów do 40 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 24℃ na zachodzie, przez 27℃ w centrum kraju, do 30℃ na Podkarpaciu. Zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w czasie wyładowań atmosferycznych będzie silny. Wtedy w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h.