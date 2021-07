Burze nie odpuszczają. Prognoza pogody na najbliższe dni

Sobota na wschodzie kraju przyniesie przelotny deszcz i burze. Towarzyszyć im będą opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 80 km/h. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22℃ na Pomorzu do 26℃ na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela na Pomorzu upłynie pod znakiem pogodnej aury. W innych regionach wystąpią przelotne opady deszczu i burze z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Możliwy jest też grad. Termometry pokażą maksymalnie od 25℃ na Nizinie Szczecińskiej do 29℃ na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.



Prognoza pogody na najbliższe dni

Początek nowego tygodnia przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu będzie przelotnie padać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25℃ na Pomorzu do 32℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

