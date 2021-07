Jedynie w południowo-wschodniej części Polski spodziewamy się lokalnych burz. Będzie gorąco, żar będzie lal się z nieba. Najniższa temperatura to 28 st. w Szczecinie. Najcieplej w Lublinie – 32 st. w cieniu.

W kolejnych dniach dotrą do nas fronty atmosferyczne związane z niżem, który obecnie jest nad Niemcami. Może to prowadzić do gwałtownych burz, które mogą być niebezpieczne.