Powodzie w Niemczech, wzrasta liczba ofiar. Przerażające nagrania z Nadrenii

Z godziny na godzinę wzrasta liczba ofiar w Niemczech. Najnowsze doniesienia raportują o 42 ofiarach rekordowych opadów deszczu, które spowodowały, że rzeki wylały poza swoje brzegi – informuje Reuters. Powodzie zalały piwnice, porwały samochody i doprowadziły do zawalenia się budynków. Bez dostępu do prądu jest 200 tys. gospodarstw w zachodnich Niemczech. Zablokowane są drogi. Ze szpitala w Leverkusen ewakuowano 400 osób.

Niemcy. Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat dotknięte ulewnymi deszczami

Po wylaniu rzeki Ahr zniszczonych zostało siedem domów. W rejonie Ahrweiler w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat zginęło 18 osób, a dziesiątki są uznane za zaginione. Kolejne 15 osób zmarło w rejonie Euskirchen pobliżu miasta Bonn. W walkę ze skutkami powodzi zostało zaangażowane wojsko. Z dróg oczyszczano osuwiska i powalone drzewa. Helikoptery przenosiły osoby, które utknęły na dachach swoich domów, w bezpieczne miejsce.

Mieszkańcy Ahrweiler używali łopat do śniegu, aby usunąć błoto ze swoich domów. W Nadrenii Północnej-Westfalii zginęło dziewięć osób, w dwóch strażaków. W mediach społecznościowych pojawiły się przerażające zdjęcia i nagrania obrazujące skutki powodzi. To największa powódź w Niemczech od lat. W 2002 roku we wschodnich Niemczech zginęło 21 osób, a w rejonie Europy Środkowej zmarło ponad 100 osób.

Politycy o skutkach powodzi w Niemczech i krajach Beneluksu. Kondolencje Angeli Merkel

Głos ws. tragedii zabrała kanclerz Niemiec. – Wyrazy współczucia kieruję do rodzin zmarłych i zaginionych. Wielu niestrudzonym ratownikom i zespołom zadaniowym dziękuję z całego serca – napisała Angela Merkel. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Layen zapewniła, że UE może pomóc ofiarom powodzi nie tylko w Niemczech, ale w Belgii, Holandii i Luksemburgu. W podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

