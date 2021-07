Co najmniej 81 ofiar i ogromne zniszczenia. Niemcy walczą ze skutkami powodzi

Zagraniczne media, w tym „Global Times” i „The Guardian” i „Indpendent” informują o rosnącym bilansie powodzi w Niemczech. Liczba ofiar w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynat szacowana jest na 81 osób. Jeszcze kilka godzin temu bilans wskazywał na 53 ofiary, rośnie on jednak zatrważająco szybko. Wszystko wskazuje również na to, że bilans ten prawdopodobnie się powiększy. Tylko w jednym okręgu lista zaginionych to 1300 osób. Również Belgia walczy właśnie z powodziami, tam jednak skutki są nieco łagodniejsze, choć i tak bilans ofiar to na ten moment 12 osób.

Gwałtowna powódź w Niemczech

Przypomnijmy, że przez Niemcy przeszła w nocy ze środy na czwartek gwałtowna ulewa, która spowodowała nie tylko rekordowe opady, ale i doprowadziła do prawdziwej klęski w dwóch regionach. Opady spowodowały, że potoki zamieniły się w rwące rzeki, które wylały na okoliczne miejscowości. Doszło również do zawalenia się wielu budynków, co było główną przyczyną liczności zgonów.

Wiele domów wciąż grozi zawaleniem. Mieszkańcy są odcięci od świata, odnotowuje się przerwy w dostawie do prądu. Powodzie zalały piwnice, porwały samochody i doprowadziły do zawalenia się budynków. W walkę ze skutkami powodzi zostało zaangażowane wojsko. Z dróg oczyszczano osuwiska i powalone drzewa. Helikoptery przenosiły osoby, które utknęły na dachach swoich domów, w bezpieczne miejsce.

W mediach społecznościowych pojawiły się przerażające zdjęcia i nagrania obrazujące skutki powodzi. To największa powódź w Niemczech od lat. W 2002 roku we wschodnich Niemczech zginęło 21 osób, a w rejonie Europy Środkowej zmarło ponad 100 osób.

