Prognoza pogody. Sobota burzowa w niemal całym kraju

Prognoza pogody na sobotę 17 lipca

Sobota 17 lipca zapowiada się pogodna na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 28℃ na Pomorzu do 32℃ na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę 18 lipca

W niedzielę 18 lipca w południowo-wschodniej części Polski wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną do 80 km/h. Pozostałym regionom kraju dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 24℃ na Pomorzu do 27℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czytaj też:

Dramatyczne zdjęcia z Niemiec. Po powodziach zginęło co najmniej 81 osób