Środa pochmurna i z deszczem. Miejscami pojawi się grad

Pogoda na środę 28 lipca

W środę 28 lipca czeka nas zachmurzenie umiarkowane, a przejściowo duże. Na północy i południu kraju przelotnie popada i zagrzmi. W trakcie burz spadnie do 30 l/mkw., możliwy jest również grad. Termometry pokażą maksymalnie od 25℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 28℃ w centrum kraju, do 32℃ na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Tylko wyładowaniom atmosferycznym będzie towarzyszyć silny, w porywach dochodząc do 90 km/h.

Pogoda na czwartek 29 lipca

Czwartek 29 lipca zapowiada się pogodnie, jedynie w zachodnich regionach wystąpi więcej chmur kłębiastych oraz pojawią się przelotne opady deszczu i burze z sumą opadów do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 25℃ na Pomorzu, przez 27℃ w centrum kraju, do 30℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny z porywami do 90 km/h.

