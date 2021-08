Środa deszczowa i burzowa. Będzie chłodniej

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, pojawią się opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na południowym wschodzie i wschodzie kraju niewykluczone są burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Kaszubach i w centrum kraju do 24℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, tylko na północy północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Okresami stanie się dość silny, w burzach jego prędkość może wynosić nawet 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek

Co przyniesie pogoda w czwartek? Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 20 l/mkw. Najwięcej deszczu spadnie na południu - do 40 l/mkw. W centrum i na południu zagrzmi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18℃ na Śląsku, przez 19℃ w centrum kraju, do 24℃ na Podlasiu. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Najsilniej powieje w burzach, rozpędzając się do 90 km/h.

Prognoza: co czeka nas w piątek

Piątek upłynie pod znakiem zachmurzenia kłębiastego, umiarkowanego i dużego z opadami deszczu dochodzącymi do 10-30 l/mkw. oraz burzami na południu kraju. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 18℃ na Suwalszczyźnie, przez 20℃ w centrum kraju, do 24℃ na Pomorzu. Powieje północno-zachodni umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny.