Najwyższy poziom ostrzeżeń IMGW. Kolejny trudny okres przed Małopolską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla 12 województw. Nie obejmą one jedynie woj. lubelskiego, łódzkiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. W pozostałych regionach obowiązuje różny stopień alertów przed intensywnymi opadami deszczu.

Alerty IMGW przed intensywnymi opadami deszczu. Najgorzej w Małopolsce i na Śląsku

Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku i w Małopolsce, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia 3. stopnia dla części regionów, które mają obowiązywać do środy do godz. 20. Największe opady prognozowane są na noc, a łącznie ma spaść od 90 do 110 mm wody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców SMS-owe ostrzeżenia. Możliwe są wezbrania rzek i podtopienia. Obecne burze są w rejonie Częstochowy.

To będzie kolejny trudny dzień dla woj. małopolskiego, który już w poniedziałek zmagał się ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Wezbrały rzeki, które w trzech przypadkach przekroczyły stan alarmowy, a w 19 stan ostrzegawczy. Alarm powodziowy obowiązywał w trzech gminach a pogotowie przeciwpowodziowe w pięciu powiatach, jednym mieście i 12 gminach. Doszło do wielu podtopień, zalane zostały drogi.

Pogoda. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Dla powiatów powyżej Bielska-Białej na Śląsku obowiązują alerty 2. stopnia, które zostały wydane do środy do godz. 8. Wysokość opadów ma wynieść maksymalnie do 60 mm. Pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują również w kilkunastu powiatach woj. małopolskiego.

Najniższy poziom ostrzeżeń wydano dla Tarnowa i powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego w Małopolsce oraz części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i Pomorza. Żółtym alertem objęto całe województwa: świętokrzyskie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

