Weekend będzie słoneczny, ale chłodny. Pogoda na najbliższe dni

W piątek zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie kraju będzie wzrastać do dużego. Pojawią się tam też przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21℃ w centrum kraju, do 24℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend 4-5 września. Idzie ochłodzenie, choć będzie słonecznie

Pierwszy dzień weekendu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Tylko w południowo-wschodnich regionach kraju będzie duże z przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ na Suwalszczyźnie, przez 17℃ w centrum, do 20℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę dla całej Polski synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 14℃ na Podlasiu, przez 16℃ w centrum, do 18℃ na zachodzie kraju. Będzie wiać północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.