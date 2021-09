Poniedziałek będzie pochmurny i chłodny. Maksymalnie 14 stopni

W poniedziałek 20 września będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotny deszcz możliwy miejscami w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Temperatura wyniesie od 8 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na wtorek 21 września

Wtorek 21 września zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Temperatura wyniesie od 10℃ na Podlasiu, przez 13℃ w centrum kraju, do 16℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę 22 września

W środę 22 września zachmurzenie okaże się duże, ale jest szansa na przejaśnienia. Na południowym wschodzie i w centrum kraju okresami niewykluczone są opady deszczu do pięciu l/mkw. Termometry wskażą od 10℃ na Podkarpaciu, 14℃ w centrum kraju, do 15℃ na zachodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na czwartek 23 września

Czwartek 23 września przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie i północy kraju może popadać deszcz do pięciu l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 13℃ na Podlasiu, przez 15℃ w centrum kraju, do 18℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni umiarkowany, a okresami dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

