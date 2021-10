Dziś na termometrach nawet 24 stopnie! Jaka będzie pogoda w kolejnych dniach?

We wtorek 5 października na krańcach zachodnich będzie pochmurno, wystąpią też opady deszczu. Poza tym czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu i Ziemi Lubuskiej do 24℃ w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-wschodni.

Pogoda na środę 6 października

Na środę 6 października dla zachodniej części kraju synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami deszczu, we wschodnich regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 14-15℃ na Ziemi Lubuskiej do 21℃ na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami silniej, z kierunku południowego.

Pogoda na czwartek 7 października

Czwartek 7 października zapowiada się na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 14℃ na Podkarpaciu do 17℃ na Pomorzu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Pogoda na piątek 8 października

Piątek 8 października upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14℃ na Suwalszczyźnie do 17℃ na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Pogoda na sobotę 9 października

W sobotę 9 października można spodziewać się na ogół słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 12℃ na Podkarpaciu do 16 st C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.