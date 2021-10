Koniec pięknej jesieni. Środa będzie pochmurna z opadami deszczu

Środa 6 października na zachodzie i w centrum kraju upłynie z przewagą pochmurnego nieba ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej deszczu w ciągu dnia spadnie w województwach opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

W rejonie Olsztyna i Warszawy też może popadać, ale tylko nad ranem. We wschodnich regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum kraju, do 16-18℃ na wschodzie. Wiatr w zachodnich regionach powieje słabo, z kierunku południowo-zachodniego, a na wschodzie umiarkowanie, w porywach dość silnie, z południowego zachodu.

Pogoda na czwartek 7 października

W czwartek 7 października w wąskim pasie rozciągającym się od Kołobrzegu, przez Poznań, po Wrocław będzie pochmurno i pojawią się słabe opady deszczu do 1-4 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju czeka nas umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie małe. Termometry pokażą maksymalnie od 13-14℃ w rejonie Suwałk, Białegostoku oraz w Poznaniu i we Wrocławiu, do 16-17℃ na krańcach zachodnich. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie północno-wschodni, na wschodzie natomiast południowo-wschodni.

Pogoda na piątek 8 października

Piątek 8 października na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie, z przewagą małego zachmurzenia i bezchmurnego nieba. Więcej chmur pojawi się jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego. Temperatura sięgnie maksymalnie od 12-13℃ na wschodzie do 15-17℃ na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków wschodnich.

Pogoda na sobotę 9 października

Na sobotę 9 października dla południowej części kraju synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie, na pozostałym obszarze kraju będzie ono małe. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-12℃ na wschodzie i częściowo w centrum do 13-15℃ na zachodzie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków wschodnich.

