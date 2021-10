W weekend słonecznie i nawet kilkanaście stopni. Potem się ochłodzi

Pogoda w sobotę zapowiada się na ogół słonecznie. Poranek będzie zimny, ale potem temperatura zacznie wzrastać. Na Podkarpaciu termometry pokażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza, w centrum 13 st. C., a na Nizinie Szczecińskiej do 15 kresek. Wiatr powieje ze wschodu słaby i umiarkowany, na południu miejscami silniejszy. Wysoko w górach możliwe porywy do 70 km/h.

Prognoza pogody. Synoptycy zapowiadają słoneczny weekend

W niedzielę również ma być słonecznie. Słupki rtęci pokażą od 8 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wschodni, powieje słabo i umiarkowanie.

W poniedziałek pogoda zacznie się pogarszać. Na północy i wschodzie będzie pochmurno i może spaść deszcz. W pozostałych regionach kraju ma być pogodnie. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 13 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z południa, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda. We wtorek na Suwalszczyźnie sześć stopni Celsjusza

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne i ma padać. Na termometrach od sześciu kresek na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze wschodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę na ogół pochmurno i może popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 kresek na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północno-zachodnich, momentami może być silniejszy.

