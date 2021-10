Pogoda na środę. W kolejnych dniach będzie cieplej

W środę na Wybrzeżu i Kaszubach pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki – ich suma nie powinna przekroczyć 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Prognoza pogody na kolejne dni

Czwartek zapowiada się pogodnie, jedynie w północnych regionach będzie więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na północnym wschodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowego i zachodniego, słabo i umiarkowanie.

Na piątek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na północy, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Czytaj też:

Quiz z przysłów pogodowych. Są czasem tak absurdalne, że może być ciężko