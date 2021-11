Pogoda po Wszystkich Świętych. Więcej chmur i szanse na deszcz

Aura w Dzień Zaduszny, czyli we wtorek na Podlasiu, Mazowszu, Mazurach Warmii, Lubelszczyźnie zapowiada się pogodnie i na ogół bez opadów. W pozostałej części Polski zrobi się pochmurno. W ciągu 12 godzin może też spaść deszcz o sumie do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu, Śląsku i Podkarpaciu do 13 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu i będzie skręcać na północny zachód.

Pogoda po Zaduszkach. Trzeba przygotować się na powrót deszczu

W środę na Podlasiu, Mazowszu, Mazurach Warmii spadnie deszcz deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C w Małopolsce. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda w czwartek będzie pochmurna. Pojawią się także opady deszczu – w ciągu 12 godzin suma opadów może wynieść do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich.