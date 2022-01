Pogoda na niedzielę i pierwsze dni nowego roku. Uwaga na oblodzenia i gołoledź

Pogoda w niedzielę 2 stycznia w przeważającej części kraju zapowiada się pochmurno. W pasie północnym wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. W centrum i na wschodzie także popada, ale słabiej, bo maksymalnie do 5 l/mkw. W pasie południowym dzień upłynie bez opadów, za to z rozpogodzeniami. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe są opady marznące, które spowodują pojawienie się oblodzenia i gołoledzi.

Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10-11℃ na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, jednak na północy i zachodzie może być dość silny, bo do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach prognozowane są porywy do 60-80 km/h.

Jaka pogoda w poniedziałek 3 stycznia?

Pogoda w poniedziałek 3 stycznia przyniesie pochmurne niebo i opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na południowym zachodzie możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 5℃ na Suwalszczyźnie, przez 7℃ w centrum, do 9℃ na południu. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z zachodu. Jedynie na południu może być dość silny i rozpędzać się do 50-70 km/h.

Jaka pogoda we wtorek 4 stycznia?

Wtorek 4 stycznia będzie pochmurny i deszczowy. Lokalnie na wschodzie możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 3℃ na Suwalszczyźnie, przez 6℃ w centrum, do 8℃ na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje umiarkowany, w górach dość silny wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50-70 km/h. Silne porywy wiatru są prognozowane także w nocy - mogą osiągać do 70-90 km/h.

