Prognoza pogody na najbliższy tydzień. Wraca mocny mróz

Pogoda na kolejny tydzień zapowiada się dynamicznie. Od środy prognozowany jest powrót tęgiego mrozu – miejscami termometry nad ranem mogą pokazywać nawet -15 stopni. Kolejne dni zapowiadają się wietrznie i śnieżnie. Najbardziej intensywnych opadów należy spodziewać się w niedzielę.

Prognoza pogody na poniedziałek 10 stycznia

W poniedziałek na zachodzie i południowym zachodzie kraju utrudnieniem będą słabe opady śniegu poniżej centymetra i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 stopień Celsjusza w centrum kraju, do 2 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek 11 stycznia

We wtorek w centrum i na południowym wschodzie okresami może słabo prószyć śnieg do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 stopnie Celsjusza w centrum kraju, do -1 stopnia Celsjusza na Pomorzu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu i wschodu.

Wraca mróz. Pogoda na środę 12 stycznia

Środa zapowiada się mroźnie. Rankiem na północnym wschodzie możliwe jest nawet -15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia maksymalna temperatura sięgnie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -4 stopnie Celsjusza w centrum kraju do 0 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

