Bardzo silny wiatr w całej Polsce. IMGW wydał alerty trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że porywy wiatru będą bardzo silne. Ostrzeżeniami objęto cały obszar naszego kraju. Na większości obowiązuje alert drugiego stopnia, w części północnej obowiązują czerwone noty – trzeci stopień zagrożenia.

Najgorsze warunki pogodowe mają panować w rejonie Bałtyku – w północnych powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Instytut ostrzega, że niebezpieczna aura będzie się tam utrzymywać przez całą noc, aż do godzin wieczornych w niedzielę.

Uwaga na porywisty wiatr

„Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h, lokalnie możliwe porywy do 130 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami burze” – czytamy.

Porywisty wiatr będzie się również utrzymywał na pozostałym obszarze Polski. I w tym przypadku, oprócz niebezpiecznej nocy, czekają nas także porywy wiatru, które utrzymywać się będą jeszcze do godzin wieczornych w niedzielę 30 stycznia.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze” – brzmi z kolei ostrzeżenie drugiego stopnia.

W związku z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi zaleca się pozostanie w domu i zabezpieczenie wszystkiego, co w razie porwania przez wiatr, mogłoby spowodować rozmaite uszkodzenia.

