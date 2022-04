Wtorek będzie pogodny. Jedynie na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu

Wtorek zapowiada się dość pogodnie. Jedynie na Podkarpaciu możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 10℃ w centrum kraju, do 13℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu w regionach wschodnich i południowego wschodu na zachodzie kraju.

W środę czeka nas pogodna i słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12℃ na Suwalszczyźnie, przez 15℃ w centrum kraju, do 19℃ na Ziemi Lubuskiej. Południowy i południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, jedynie na wschodzie słaby.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek od północnego zachodu zacznie przemieszczać się w głąb kraju strefa frontowa z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i zachodzie zrobi się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami oraz opadami deszczu o sumie 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju przed strefą frontową spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna sięgnie od 14℃ na Suwalszczyźnie, przez 18℃ w centrum kraju, do 20℃ na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów deszczu do 3-5 l/mkw. Niewielkie przejaśnienia możliwe na zachodzie i w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od 6℃ na północnym wschodzie, przez 10℃ w centrum kraju, do 12℃ w pasie południowym. Powieje północno-zachodni, na zachodzie umiarkowany, poza tym dość silny wiatr. Okresami jego porywy mogą osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.