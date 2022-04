Prognoza pogody na Wielką Sobotę i kolejne świąteczne dni. Mogą przydać się parasole

Wielka Sobota będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 3 mm, w górach śniegu do 3 cm. Opady po południu zanikające. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 st. w centrum kraju do 12 st. Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/godz.

Pogoda na Wielką Niedzielę

W niedzielę zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na wschodzie i południowym wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Temperatura od 7 st. na Podkarpaciu, 10 st. w centrum kraju do 12 st. na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr północny, słaby i umiarkowany.

Wielkanocny Poniedziałek

W Wielkanocny Poniedziałek można spodziewać się również zachmurzonego nieba z przejaśnieniami. Na terenach Polski południowo-zachodniej może spaść deszcz lub deszcz ze śniegiem. Temperatura od 7 st. w Przemyślu, 10 st. we Wrocławiu, a do 11 st. ma dojść w Szczecinie w Łodzi i w Warszawie.

