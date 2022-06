Weekendowa pogoda pod znakiem deszczu. Sucho tylko w jednym regionie

Czwartek na znacznym terenie kraju przywitał nas bardzo dużym zachmurzeniem. Wyjątkiem jest zachód i południowy zachód, gdzie warstwa chmur jest mniejsza. Najnowsze prognozy wskazują jednak, że w ciągu dnia słońce będzie wygrywało walkę z chmurami. Dzięki temu na termometrach zobaczymy dziś na ogół 20-21 st. C. Wyjątkiem będzie północ kraju, gdzie odnotujemy 15-18 st. C.

Pogoda na weekend. Słońce pokona chmury

Modele, które udostępniło IMGW-PIB wskazują, że już w weekend czekają nas spore zmiany w pogodzie. Przede wszystkim na moment zapomnimy o zachmurzeniu i będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Już w piątek chmurzyć będzie się wyłącznie na północy, choć i tu nie będzie brakowało chwil ze słońcem.

Zdecydowanie gorzej zapowiadają się sobota i niedziela. Wówczas jedynie na północnym zachodzie przez większość dnia nie będziemy musieli martwić się chmurami. W pozostałych regionach sytuacja będzie zmienna. Zdecydowanie więcej pogodnych momentów czeka nas w niedzielę niż sobotę.

Z zachmurzeniem związane będą również opady. O ile w piątek unikniemy ich na terenie całego kraju, o tyle w sobotę najintensywniej popada na południu kraju, ale momentami pokropić może również na północnym wschodzie, w centrum i na wschodzie. Mniej deszczu prognozowane jest na niedzielę. Wówczas niewielka ilość wody może spaść na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu i Opolszczyźnie.

Pogoda długoterminowa na czerwiec. Nadchodzą pierwsze zwiastuny lata

Piątek będzie nie tylko pogodny, ale również przyjemnie ciepły. Na południu i zachodzie słupki rtęci zatrzymają się na 26. kresce. Tylko dwa stopnie mniej odnotujemy w centrum, a na 20-23 st. C mogą liczyć mieszkańcy wschodniej części kraju. Chłodniej ponownie będzie na północy – 18-22 st. C.

Kolejne dni weekendu niestety przyniosą pogorszenie aury. W sobotę na termometrach zobaczymy od 14-17 st. C na północy, przez 17-20 st. C na południu, do maksymalnie 21-24 st. C na wschodzie, w centrum i na zachodzie. W niedzielę „biegunem zimna” zostanie Pomorze, gdzie odnotujemy tylko 13 st. C. Najcieplej będzie za to na zachodzie i południowym zachodzie. Tu słupki rtęci powinny zatrzymać się na 24. kresce. W centrum i na wschodzie nie odnotujemy więcej niż 20-23 st. C.

Niestety prognozy długoterminowe sugerują, że czerwiec na wybrzeżu będzie chłodny, a temperatura maksymalna raczej nie przekroczy tam 20-24 st. C. Nieco wyższych wartości na termometrach możemy spodziewać się w pozostałych regionach kraju. Warto jednak podkreślić, że w prognozach na czerwiec nie widać upałów. Aż do końca miesiąca temperatura maksymalna raczej nie przekroczy 27 st. C.

