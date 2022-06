Czwartek z bardzo niebezpieczną aurą. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. Weekend ze zmianami

Czwartek upłynie nam pod znakiem niebezpiecznych zjawisk. Cała centralna Polska znajdzie się w zasięgu chmur burzowych. Miejscami zjawiska będą gwałtowne. Niestety burzom mogą towarzyszyć gradobicia i porywisty wiatr.

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Czwartek zapowiada się dość ciepło. Szczególnie zadowoleni będą mieszańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny, ponieważ tutaj słupki rtęci zatrzymają się nieznacznie poniżej 30. kreski. Niewiele chłodniej będzie w woj. świętokrzyskim i mazowieckim, gdzie odnotujemy nawet 26 st. C. W pozostałych regionach nieco chłodniej – 19-20 st. C na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, 21-23 st. na zachodzie, północy i północnym wschodzie.

Przyjemną aurę zepsują nam jednak burze, które 9 czerwca będą szaleć w większości regionów. Spokojni mogą być jedynie mieszkańcy zachodu kraju, a także wschodu (burze nie będą występowały na wschód od linii Białystok, Siedlce, Lublin, Zamość). Najgroźniejsze burze i gradobicia przejdą dzisiaj przez środek Polski. IMGW-PIB wydało ostrzeżenia drugiego stopnia na znacznym obszarze – od powiatu nowotarskiego i bartoszyckiego na północy, przez włocławski i nowodworski w centrum, aż do raciborskiego i gorlickiego na południu. W pozostałych regionach będą obowiązywały alerty pierwszego stopnia.

Alerty drugiego stopnia będą obowiązywały od godziny 14 do 1 w nocy. W tych samych godzinach będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia we wschodnich regionach. W godzinach 14-22 kolejne komunikaty powinni śledzić mieszkańcy pozostałych regionów objętych ostrzeżeniami (od Koszalina, przez Kalisz, po Kłodzko i Międzylesie).

Grzmieć i padać w piątek będzie jeszcze w całej Polsce wschodniej i częściowo w południowej. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i gradem zostaną wprowadzone najpewniej w części woj. podlaskiego, mazowieckiego, w całym woj. lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane w pozostałej części woj. podlaskiego, na wschodzie warmińsko-mazurskiego i na Mazowszu.

W piątek zachwycać nie będzie również temperatura. Najcieplej, bo do 24 st. C, odnotujemy wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy. Nad morzem słupek rtęci zatrzyma się w okolicy 18. kreski. W centrum czeka nas 21-22 st. C. Kolejne dni przyniosą już zdecydowanie przyjemniejsze temperatury i odpoczynek od gwałtownych zjawisk. W sobotę prawie w całym kraju temperatura utrzyma się na poziomie 24-25 st. C, a w niedzielę osiągnie ok. 25-26 st. C. Nad morzem przez cały weekend na termometrach zobaczymy 20-22 st. C.

