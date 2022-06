Bajeczna pogoda w weekend. Wiemy też, co z Bożym Ciałem

Czwartek przyniósł bardzo dynamiczną i niebezpieczną aurę. Z powodu intensywnych opadów w wielu miejscach doszło do lokalnych podtopień. Burze występowały na terenie całego kraju – od północy, przez centrum po południe. Spokojniej było jedynie na wschodzie i zachodzie.

IMGW-PIB wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. W kolejnych dniach już stabilniej

W piątek przyniesie już zdecydowanie spokojniejszą aurę, choć niebezpiecznie będzie jeszcze na południu i wschodzie. W godzinach 12-23 będą obowiązywały ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem w woj. podkarpackim, lubelskim, na południu małopolskiego i podlaskiego, a także we wschodniej części woj. mazowieckiego. Oprócz tego intensywnie może popadać nad morzem, a słabsze opady pojawią się w centrum i na południu kraju.

Piątek będzie też nieco chłodniejszy niż poprzednie dni. Przeważnie będziemy odnotowywać dziś 22-24 st. C. Wyjątkiem będzie Wybrzeże, gdzie na termometrach zobaczymy 17-18 st. C i wschód, gdzie słupki rtęci nadal będą utrzymywały się w pobliży 30. kreski.

Kolejne dni przyniosą bardzo przyjemną temperaturę i niewiele opadów. W sobotę w centrum i na południu odnotujemy 24-25 st. C, na północy 20-23 st. C, a w regionach wschodnich i zachodnich 25-26 st. C. W niedzielę wszędzie będzie o 1-2 st. C cieplej. W sobotę mocniej popada tylko w regionie Zakopanego. Symboliczne opady mogą pojawić się wtedy również na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Pogoda na długi weekend czerwcowy. Boże Ciało i kolejne dni z coraz lepszą aurą

Bardzo dobrze zapowiadają się również prognozy na długi weekend czerwcowy. Przypominamy, że już 16 czerwca będziemy świętować Boże Ciało. Zgodnie z polskim prawem jest to jeden z trzynastu dni wolnych od pracy.

Prognozy pogody na długi czerwcowy weekend są bardzo obiecujące. „Jaki będzie długi, czerwcowy weekend wg najnowszej prognozy numerycznej? Pierwsze dwa dni z opadem, sobota i niedziela prawie bezdeszczowa. Z dnia na dzień na północnym zachodzie, zachodzie, w centrum i na południu kraju będzie robiło się coraz cieplej. Na północy i północnym wschodzie chłodniej” – informują synoptycy z IMGW-PIB, dodając, że pewniejsze prognozy będą dostępne w poniedziałek 13 czerwca.

Według aktualnych modeli w Boże Ciało możemy spodziewać się 28-29 st. C na zachodzie i południu, 27-28 st. C w centrum i 19-23 st. C na północy i północnym wschodzie. W kolejnych dniach na zachodzie i południu na termometrach zobaczymy nawet 32-33 st. C, a w centrum ociepli się do 28-29 st. C. Nad morzem najwyższe wartości na termometrach odnotujemy w niedzielę 19 czerwca, wówczas słupki rtęci zatrzymają się w pobliży 26-30 st. C, a na północnym wschodzie odnotujemy 24-26 st. C.

Najwięcej opadów czeka nas w piątek 17 czerwca. Będą one jednak niewielkie. Do 1 mm wody spadnie na zachodzie. Opady rzędu 0,1-0,5 mm mogą pojawić się na północy, północnym zachodzie i południu kraju. Sobota i niedziela zapowiadają się niemalże bezdeszczowo.

