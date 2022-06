Pogoda w długi weekend będzie zmienna. W Boże Ciało burze z gradem

W środę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju może pojawić się przelotny deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 18℃ na Suwalszczyźnie, przez 22℃ w centrum kraju do 25℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na Boże Ciało

Święto Bożego Ciała, czwartek, przyniesie ze sobą zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczały się opady deszczu do 10-40 l/mkw. oraz gwałtowne burze z gradem. Deszcz nie pojawi się tylko na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20℃ na Pomorzu, przez 25℃ w centrum kraju do 28℃ na Pogórzu Karpackim. Wiatr będzie południowy, skręcający na północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100 kilometrów na godzinę.

Piątek z przelotnym deszczem

W piątek możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego małego i umiarkowanego, przejściowo dużego. Na wschodzie i w centrum Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19℃ na Podlasiu, przez 22℃ w centrum kraju do 23℃ na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny, wiatr.