Zmiana w pogodzie. IMGW wydaje ostrzeżenia przed pierwszymi w roku upałami. Będzie bardzo gorąco

Do Polski zmierza pierwsza w tym roku fala upałów. W weekend termometry rozgrzeją się do wartości ponad 30 stopni Celsjusza. Do tej pory Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed burzami. Tym razem wydano pomarańczowe i żółte alerty przed upałami dla siedmiu województw w zachodniej Polsce.

Prognoza pogody na weekend. IMGW ostrzega przed upałami w zachodniej Polsce

Ostrzeżenia 2. stopnia będą obowiązywać w całości w woj. lubuskim oraz części woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Temperatura maksymalna w dzień, w zależności od regionu, wyniesie nawet od 32 st. C. do 35 kresek, lokalnie w niedzielę do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy będzie z kolei oscylować w przedziale od 18 do 20 kresek.

Z kolei żółte alerty wydano dla części powiatów w woj. opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim. Tutaj słupki rtęci mogą pokazać maksymalnie od 30 do 33 st. C., a w niedzielę lokalnie nawet 34 kreski. Nieco chłodniej ma być w nocy. Od 15 do 17 stopni Celsjusza.

Pogoda. Po weekendzie ochłodzenie

Wszystkie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 12. w sobotę do godz. 20 w niedzielę. Ostrzeżenia mogą zostać przedłużone. Aktualny stopień i długość ostrzeżeń IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Możliwe, że w weekend także pojawią się burze, zwłaszcza w niedzielę na północy kraju. Polacy z upałami będą się na razie zmagać dwa dni. W poniedziałek nastąpi szybkie ochłodzenie i temperatura spadnie do okolic 20-22 kresek.

