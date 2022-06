Ostrzeżenia IMGW przed upałami. Żar leje się z nieba

W ciągu najbliższych dni, synoptycy prognozują wysokie temperatury niemal w całym kraju. Alerty IMGW dotyczą głównie zachodniej i centralnej Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 33 stopnie.

Gdzie będzie najcieplej?

Ostrzeżenia przed upałem pierwszego stopnia wydano dla części woj. śląskiego. Obowiązują w powiatach cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała. Tutaj termometry mogą pokazać w dzień maksymalnie od 28 do 31℃. a w nocy minimalnie od 14℃ do 17℃.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim; pomorskim, z wyłączeniem wschodnich powiatów; kujawsko-pomorskim; lubuskim; wielkopolskim, z wyjątkiem powiatów: konińskiego, Konin, kolskiego, tureckiego, kaliskiego, Kalisz; łódzkim; dolnośląskim, z wyjątkiem powiatów: jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego; opolskim, w powiatach: namysłowskim, brzeskim i nyskim; śląskim, z wyjątkiem powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego, Bielsko-Biała; małopolskim, z wyjątkiem powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego; świętokrzyskim; mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, grodziskim, żyrardowskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim.

Mieszkańcy tych regionów mogą spodziewać się od 30 do 33 stopni Celsjusza w weekend, a w poniedziałek i wtorek miejscami nawet do 34℃. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 16℃ do 20℃.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku.

