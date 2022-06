Burze nad Polską. Na nagraniach widać podtopienia, zerwane gałęzie i opady gradu

Przechodzący nad Polską front przyniósł ze sobą obfite opady deszczu, a nawet burze z gradem. Komórki burzowe z polski centralnej w kierunku wschodnim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenie o burzach z gradem dla północno-wschodniej części kraju. Urzędnicy podali, że najwyższą sumę opadu zanotowano dotąd w Wysowej w województwie małopolskim. Było to 59 mm, z czego aż 45 spadło w ciągu zaledwie godziny. Także w Małopolsce miało dojść do największej liczby opadów gradu.

IMGW ostrzega, że podstawowym zagrożeniem są we wtorek intensywne opady: przeciętnie do 20 mm, lokalnie do 40 mm. Wciąż możliwe są silne porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę oraz miejscowy grad. Na burzową pogodę w najbliższych godzinach uważać powinni szczególnie mieszkańcy okolic Ostrołęki i Łomży. Opadów powinni się spodziewać mieszkańcy pasa od Warszawy do Kielc i miejscowości położonych na wschód od tej linii.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę

IMGW podało też prognozę na noc z wtorku na środę 29 czerwca. „W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, w czasie burz może spaść 20 mm, na Dolnym Śląsku do 30 mm deszczu. Temperatura od 15°C do 20°C, na Pomorzu i w dolinach Karpat około 13°C. W czasie burz porywy do 65 km/h” – czytamy w komunikacie na Twitterze.

