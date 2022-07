Ostrzeżenia IMGW przed suszą. Czy grożą nam pożary lasów?

Kolejne regiony kraju zmagają się z deficytem wody. Długie okresy bez deszczu doprowadziły najpierw do pierwszego etapu suszy, czyli suszy atmosferycznej, a następnie – hydrologicznej. Zjawisko, przed którym ostrzega IMGW, polega na znaczącym obniżeniu ilości wody w rzekach i jeziorach. Deficyty są wykrywane przez porównywanie aktualnych pomiarów do średniej przepływów, jaką ustalono przez lata obserwacji.

IMGW prognozuje, że zagrożenie rozciągnie się na kolejne regiony, pomimo obecnego ochłodzenia i nadchodzących opadów. Co istotne, ulewy też niosą za sobą pewne ryzyko. Prof. Paweł Rowiński w rozmowie z Wprost przyznał, że mierzymy się w Polsce z „dramatami” o dwojakim charakterze. – Powodzie mają to do siebie, że zwykle dzieją się szybko. Z kolei susza w pełzający sposób uderza nas głównie po kieszeni – mówił.

IMGW ostrzega przed suszą. Prognoza zagrożenia pożarowego

Alerty dotyczące suszy obowiązują już niemal na całym zachodzie kraju, a także w niektórych regionach w centrum, na południu, wschodzie czy północy. Deficyt wody jest szczególnie widoczny w dorzeczu Odry i staje się coraz łatwiejszy do zaobserwowania na odcinku środkowej Wisły. Niestety, możliwe, że to nie koniec ostrzeżeń IMGW. Eksperci prognozują, że wkrótce problem suszy zrobi się jeszcze bardziej dotkliwy w centralnej Polsce.

Warto podkreślić, że deficyt wody niesie za sobą inne, poważne zagrożenie, jakim są pożary. IMGW opublikował mapę, która pokazuje, gdzie występuje najwyższe ryzyko pojawienia się ognia w lasach, a także jak ta sytuacja będzie rozwijała się w kolejnych dniach. Jak widać, prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów wzrośnie w piątek przede wszystkim w zachodnich i środkowych regionach kraju, czyli tam, gdzie aktualnie obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.

Aktualna pogoda pogłębia suszę. Ochłodzenie i ulewy nie pomagają

Ostatnie prognozy pogody mówiły o ulewach, a IMGW przewiduje wydanie kolejnych ostrzeżeń meteorologicznych przed gwałtownymi opadami i silnymi burzami. Obfite deszcze i obecne ochłodzenie nie rozwiążą jednak problemu – susza może się nawet pogłębić już na początku sierpnia ze względu na powrót upałów. Termometry mają „się rozgrzać” już w niedzielę, a początek nowego miesiąca przyniesie temperatury przekraczające 30℃.

