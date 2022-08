Pogoda od IMGW na przyszły tydzień. Powrót upałów

Dane operacyjne IMGW z ostatniej, pełnej godziny wskazują, że temperatura w niektórych regionach przekroczyła już 30°C. Eksperci odnotowali aktualny rekord w Kole, gdzie termometry pokazały 34.1°C. Wiele osób ucieszy się zatem na wiadomość, że sobota przyniesie lekkie ochłodzenie, chociaż przede wszystkim dla zachodniej połowy kraju. Jak wskazują najnowsze prognozy, mieszkańcy centrum będą musieli się mierzyć z temperaturą maksymalną na poziomie 32°C, a większą ulgę przyniesie dopiero niedziela. Upalna pogoda powróci jednak do wszystkich zakątków Polski już w najbliższym tygodniu.

Prognoza na przyszły tydzień. Możemy się spodziewać powrotu gorących dni

IMGW przewiduje, że pogoda w nadchodzącym tygodniu będzie upalna, jednak poniedziałek nadal ma być nieco chłodniejszy. Temperatura maksymalna powinna wówczas wyraźnie podzielić kraj na pół – termometry w zachodnich rejonach mają bowiem wskazywać od 16°C do 27°C, a w centrum oraz na wschodzie – od 25°C do 32°C. Synoptycy przewidują jednak, że powoli nastąpi wyrównanie, ponieważ słupki rtęci mają systematycznie osiągać nowe rekordy wzrostu przez cały tydzień. Warto zaznaczyć, że wtorek przyniesie już temperaturę od 19°C do 28°C na zachodzie, a środa stanie pod znakiem 24-28°C we wspomnianym regionie.

Prawdziwa fala upałów zaleje natomiast cały kraj od czwartku. Chociaż nadal będzie najcieplej w centralnych i zachodnich częściach kraju, wartości na termometrach mają być stosunkowo podobne. Maksymalna temperatura powietrza może wynosić nawet 34°C. Jak podaje IMGW, większość województw odnotuje ok. 30°C, a jedynym, chłodniejszym punktem na mapie będzie północny zachód, gdzie słupki rtęci mogą się zatrzymać na 22°C. Najgoręcej będzie za to w następny weekend. Termometry na przeważającym terenie kraju wskażą powyżej 30°C w „kryzysowych”, czyli najbardziej słonecznych momentach w ciągu dnia.

Pogoda długoterminowa. Upały do końca sierpnia lub dłużej

Wszystko wygląda na to, że upały zostaną z nami na dłużej. Prognoza opublikowana przez IMGW zawiera informacje o temperaturach maksymalnych i minimalnych do końca sierpnia. Poniedziałek, wtorek i środa (29-31.08) mają być naprawdę gorące, co jednak najbardziej zaskakuje, to pierwszy września. Synoptycy przewidują, że termometry mogą wskazać wówczas nawet 36°C. Podobne wartości są raczej rzadko spotykane na początek roku szkolnego, który powinien być nieco chłodniejszy i bardziej deszczowy.

