Prognoza pogody na niedzielę. Gwałtowne burze i duże rozpiętości temperatur

W niedzielę 28 sierpnia w zachodniej i południowej części kraju przelotny deszcz i burze, miejscami możliwy grad. Temperatury będą kształtować się od 23 ℃ na Ziemi Lubuskiej do 33 ℃ na Podkarpaciu.

Po południu na zachodzie pogoda ma się poprawić, a opady w ogóle nie dotrą w niedzielę do wschodniej części kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni, w czasie burz silny i porwisty. Ciśnienie waha się, w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek i wtorek synoptycy przewidują niewielkie opady deszczu.

Temperatura w poniedziałek od 21 ℃ w północno-zachodniej części Polski do 27 ℃ na południowym zachodzie kraju.

We wtorek temperatura wyniesie od 20 ℃ w północno-zachodniej części Polski do 26 ℃ na południowym zachodzie.

Prognoza IMGW na niedzielę

Swoją prognozę pogody na Twitterze przedstawia też IMGW.

„W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu i burzami, tylko na wschodzie małe i tam bez opadów. W burzach spaść może do 30 mm opadu oraz wiatr w porywach do 70 km/h. Temperatura od 21°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni” – czytamy w komunikacie.

