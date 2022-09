„Koniec spokojnej pogody”. IMGW opublikował nową prognozę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę pogody do końca tygodnia. Wszystko wygląda na to, że to koniec słonecznej, wyżowej aury. Wilgotna masa powietrza polarno-morskiego, która nadciąga znad Wysp Brytyjskich, ma sprawić, że nasze niebo pokryje się deszczowymi chmurami, a za oknem zapanuje „szarówka”. Eksperci zapowiadają również pojawienie się ostrzeżeń przed intensywnymi opadami i zjawiskami burzowymi.

Prognoza pogody do końca tygodnia

Jak można przeczytać w najnowszej prognozie pogody od IMGW, czwartek ma przynieść gwałtowne burze, intensywne ulewy oraz silne porywy wiatru na zachodzie i południu. Co więcej, lokalnie mogą wystąpić gradobicia. Synoptycy przewidują, że wspomniane zjawiska będą stopniowo wędrować w głąb kraju, powoli pogarszając warunki biometeorologiczne we wszystkich regionach.

Najsilniejsze opady mają bowiem dotrzeć w piątek do wschodnich oraz wschodnio-południowych części Polski, gdzie temperatura powinna spaść do 12-14°C przez silne zachmurzenie. IMGW twierdzi, że termometry na pozostałym obszarze kraju mogą wskazać z kolei 18-23°C. Wydaje się zatem, że aura nie będzie sprzyjać spacerom przez najbliższe dni, a jesień zapanuje już na dobre.

Eksperci zdradzili również, jak pogoda ma kształtować się w nadchodzący weekend. Niestety, deszczowa i pochmurna aura powinna się utrzymywać przez sobotę oraz niedzielę. Słupki rtęci mogą się natomiast zatrzymywać ok. 13-15. kreski na południu i 21-23. na północy. Chociaż ma być nieco cieplej, aktywności na świeżym powietrzu mogą zostać więc wstrzymane przez opady.

Długoterminowa prognoza pogody od IMGW. Deszczowy wrzesień?

Wiemy już, jak wyglądała prognoza długoterminowa na 14 dni od IMGW. Eksperci informowali bowiem, że najbliższe dni będą dość deszczowe, a opady zmaleją po nadchodzącym weekendzie (dokładniej – po poniedziałku). Jak widać na załączonych ilustracjach, od środy (14.09) do wtorku (20.09) miało być dosyć sucho i przewidywano, że temperatura maksymalna będzie się kształtować w granicach lub nieco powyżej przyjętej normy.

Najnowszy model CFS wskazuje jednak, że chmury „mogą nad nami wisieć” jeszcze przez cały wrzesień. Warto też wspomnieć, że prognoza pogody na październik jest dosyć optymistyczna – ma być ciepło.

