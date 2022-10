Pogoda znów zaskoczy. Rewolucja rozpocznie się w środę

Wtorkowy poranek nie wyglądał najlepiej. Synoptycy jednak pocieszają, że niekorzystne warunki biometeorologiczne znacząco się poprawią w ciągu najbliższych godzin, a przynajmniej w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy północno-wschodnich rejonów mogą się natomiast spodziewać, że niekorzystny biomet będzie panować do końca dnia.

Prognoza pogody do piątku. Szansa na babie lato?

Eksperci twierdzą, że pierwsze zmiany w pogodzie będą odczuwalne w nadchodzącą środę. Temperatura maksymalna ma bowiem wynieść od 13-14°C na północnym wschodzie do 16-19°C na zachodzie. Aktualne prognozy wskazują również na to, że obędziemy się bez większych opadów. Możliwe jednak, że nieco popada w okolicach Suwalszczyzny (do 0,3 mm).

Jak donosi IMGW, jeszcze cieplej powinno być w czwartek. Słupki rtęci mają się zatrzymać przy 16-19. kresce na terenie większości kraju. Niestety, prawdopodobnie wzrośnie zachmurzenie, które delikatnie zasłoni słońce. Dobra wiadomość jest jednak taka, że synoptycy nie przewidują większych opadów. Przelotne, słabe deszcze mogą się pojawić jedynie na południu oraz północnym wschodzie.

Czwartkowe chmury mają się lekko rozstąpić w najbliższy piątek. Najnowsza prognoza mówi o tym, że ładna pogoda zapanuje wówczas we wszystkich regionach. Temperatura maksymalna powinna wynieść 14-16°C we wschodniej i 17-18°C w zachodniej połowie kraju. Co więcej, powinno być dosyć sucho. Eksperci uważają, że piątek obędzie się bez jakichkolwiek opadów deszczu.

Jaka pogoda będzie w najbliższy weekend?

Możemy się spodziewać, że nadchodzący weekend będzie naprawdę słoneczny. Termometry mają wskazywać 15-19°C w sobotę i 16-20°C w niedzielę na przeważającym obszarze kraju. Opady deszczu mogą jednak wzrosnąć do dużych pod koniec tygodnia, a szczególnie na północy. Niestety porywy wiatru również będą prawdopodobnie przybierać na sile.

