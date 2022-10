Prognoza na pięć dni. Pogoda w poniedziałek zaskoczy, później będzie gorzej

Do Polski zmierzają ciepłe masy powietrza. Najwyższej temperatury spodziewamy się w poniedziałek, kiedy może ona lokalnie sięgnąć nawet 24 stopni. Wraz z przejściem frontu atmosferycznego szybko i dotkliwie się jednak ochłodzi. W drugiej połowie tygodnia w niektórych regionach kraju będzie mniej niż 10 stopni.

W niedzielę początkowo przeważać będzie pochmurna aura z postępującymi w ciągu dnia od zachodu i południa licznymi rozpogodzeniami. Na północy kraju możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na północy do 20-21℃ na południu. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza na poniedziałek – będzie bardzo ciepło!

W poniedziałek nasz kraj znajdzie się w ciepłym sektorze niżu, w efekcie czego z południa kontynentu napłynie bardzo ciepłe powietrze. Poniedziałkowy poranek zapowiada się pochmurno i mglisto. W ciągu dnia od południa będą postępować liczne rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17℃ na Suwalszczyźnie, przez 21℃ w centrum kraju, do 23℃ na Dolnym Śląsku, lokalnie jednak temperatura na południu kraju może wzrosnąć do 24℃. Wiatr powieje słabo, z kierunku południowego.

Kolejnego dnia z północy na południe Polski przemieści się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, przynosząc opady deszczu oraz kilkustopniowe, przejściowe ochłodzenie, które potrwa do czwartku. Pod koniec tygodnia ponownie napłynie powietrze z Europy południowo-zachodniej, a termometry wskażą powyżej 15℃.

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie od małego na Podkarpaciu do dużego w północnych i zachodnich regionach. Z północnego zachodu w głąb Polski będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 14-15℃ na północy, przez 17-18℃ w centrum do 20-21℃ na południu. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Zmiana pogody

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 11℃ w środkowej części kraju, do 12℃ na południu. Będzie wiać umiarkowany, w porywach silny, północno-zachodni wiatr.

W czwartek czeka nas zachmurzenie od dużego z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie do małego na zachodzie, gdzie padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9℃ we wschodnich regionach do 10-11℃ na zachodzie kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.