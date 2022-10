Pogoda do końca tygodnia. Kiedy aura ulegnie poprawie?

Ciepłe dni, które przypominały początki lata, a nie jesień w pełnym rozkwicie, dobiegły końca. Pogoda zmieniła się o 180°. Silne ochłodzenie sprawia, że najlepiej jest siedzieć w domu przy kubku herbaty, a nie spacerować po parku czy lesie. Możliwe, że nocne przymrozki, które mają nadejść w kolejnych dniach, skutecznie zakończą sezon na grzybobranie. Okazuje się jednak, że aura wkrótce powinna ulec pewnej poprawie.

Prognoza do piątku. Poprawa pogody na koniec tygodnia?

Jak prognozują synoptycy, niekorzystne warunki biometeorologiczne będą panować przez większość środy, chociaż mogą się zmienić po południu na przeważającym obszarze kraju. Nie najlepszy biomet powoduje m.in. znacznie chłodniejsza pogoda. Słupki rtęci mają się bowiem zatrzymywać ok. 9-13. kreski, jednak możliwe, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa przez silny wiatr (jego porywy mogą osiągać prędkość do 60 km/h na wschodzie i północy oraz do 85 km/h w Tatrach).

Co więcej, środa powinna przynieść przelotne opady deszczu, a w górach – śniegu. Chmury mają dosyć szczelnie pokrywać niebo, ale mogą się pojawić nieliczne rozpogodzenia. IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne, które obejmują miejscowości nadmorskie. Alerty dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i będą obowiązywać jeszcze do godziny 12:00.

Czwartek ma utrzymać tendencję spadkową, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza. Termometry mogą wówczas wskazać od 6°C na południu i 9°C na północnym wschodzie do 12°C na zachodzie. Eksperci nie przewidują jednak porywistego wiatru, opadów czy większego zachmurzenia. Noc powinna być natomiast naprawdę zimna. Możliwe, że wystąpią przymrozki do -3°C.

Pogoda zmieni się prawdopodobnie na lepsze w najbliższy piątek. Temperatura maksymalna ma wtedy wynieść od 9°C do 12°C w północno-wschodniej połowie kraju i od 11 do 15°C w południowo-zachodniej. Synoptycy twierdzą, że wiatr będzie raczej spokojny, a niewielkie opady deszczu wystąpią tylko na północy (do 2.7 mm).

Pogoda na weekend. Ocieplenie nadchodzi wielkimi krokami

Sobota powinna być jeszcze cieplejsza. Termometry mogą wówczas wskazać 16-18°C w zachodniej części kraju oraz 11-14°C na pozostałym obszarze. Niestety, przewiduje się, że pojawi się znacznie więcej chmur, a one przyniosą opady we wszystkich regionach. Deszcz ma wtedy szczególnie obficie popadać na północy (do 3.9 mm).

Aura „zaszaleje” prawdopodobnie w niedzielę. Słupki rtęci na południowym zachodzie mają się bowiem wówczas zatrzymać nawet na 19. kresce. Temperatura maksymalna powinna wynieść od 12-14°C na chłodnym, północnym wschodzie, przez 14-15°C w centrum, do 15-19°C na zachodzie. Możliwe, że nieco popada, ale opady nie powinny być zbyt obfite (do 1.3 mm).

Zdradzamy również, że kolejny tydzień ma stanąć pod znakiem ciepłej, stosunkowo słonecznej pogody. Jak widać na dostępnych modelach meteorologicznych, termometry mogą wskazywać nawet 15-20°C.

