Pogoda zmieni się o 180°. Zima nadchodzi wielkimi krokami

Chociaż pierwsza połowa listopada była dosyć ciepła, druga ma przynieść ujemną temperaturę na terenie większości kraju. Kierowcy powinni zatem wymienić opony w najbliższych dniach, ponieważ zmiana pogody jest prognozowana już na czwartek. Co więcej, oblodzonym drogom mogą towarzyszyć opady śniegu, szczególnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia.

Pogoda na bieżący tydzień. Nawet -8°C na termometrach

Jak twierdzą eksperci, niekorzystne warunki biometeorologiczne będą dominować niemal przez cały wtorek. Duże zachmurzenie oraz słabe opady deszczu mają bowiem negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucia, jednak możemy się pocieszać dodatnią temperaturą. Słupki rtęci zatrzymają się raczej ok. 6-7. kreski na północnym wschodzie, 9-10. w centrum i 12-13. na zachodzie.

Pogoda powinna się zacząć zmieniać w nocy z wtorku na środę. Możemy się spodziewać pierwszej fali ochłodzenia, która ma nadejść od północy, a więc – porannego szronu na samochodowych szybach. Uwaga również na infekcje, które mogą pojawić się ze zmianą aury. Warto zadbać o swoją odporność, stosując odpowiednią, jesienną dietę.

Pogoda będzie zatem prawdopodobnie nieco bardziej surowa w środę. Chmury mają pokryć niebo nad przeważającym obszarem kraju i przynieść większe opady deszczu. Wartości na termometrach mogą powoli spadać, ale nadal będą raczej dodatnie. Temperatura maksymalna powinna wynieść 2-5°C w północno-wschodnich regionach, 6-7°C w centralnych oraz 8-10°C w południowo-zachodnich.

Prawdziwa rewolucja ma natomiast nastąpić w czwartek. Jak wskazują aktualne prognozy, poranek będzie szczególnie trudny dla kierowców, którzy mogą jechać po oblodzonych drogach do pracy. Synoptycy przewidują, że słupki rtęci drastycznie spadną. Mieszkańcy Suwalszczyzny mają odnotować od -4°C do -1°C, centrum od 0°C do 3°C, a Wrocławia od -2°C do 4°C.

Podobna aura powinna też wystąpić w piątek. IMGW informuje jednak, że dojdą opady śniegu, które prawdopodobnie pojawią się na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna ma wynieść ok. -2°C na Suwalszczyźnie, 0°C w centrum i 2°C na zachodzie. Weekend będzie raczej dosyć pogodny, ale termometry mogą lokalnie wskazać -8°C w najchłodniejszym momencie dnia i 2-3°C w najcieplejszym.

Prognoza na kolejny tydzień. Pogoda poprawi się na koniec miesiąca

IMGW przewiduje, że nadchodzący tydzień będzie nieco cieplejszy, szczególnie weekend. Poprawa aury ma nastąpić już we wtorek. Najnowsza prognoza mówi o tym, że słupki rtęci zatrzymają się wówczas ok. 2-5. kreski na terenie większości kraju. Najcieplej powinno być w sobotę, ponieważ temperatura maksymalna powinna wtedy wynieść nawet 8°C na środkowym zachodzie.

