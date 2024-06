Burzliwy początek czerwca. IMGW wydało alerty dla 11 województw

Według synoptyków IMGW początek czerwca zapowiada się burzowy. Grzmieć ma wszędzie, z pominięciem regionów na północy i południu kraju. Miejscami towarzyszyć mają im „bardzo silne” opady deszczu. W różnych rejonach spadnie od 35 do 40 mm wody. Lokalnie może to być nawet do 50 mm.

IMGW zapowiada burze w 11 województwach

Meteorolodzy ostrzegają również przed porywistym wiatrem, który ma osiągać lokalnie prędkości do 80 km/h. Niewykluczone, że doczekamy się także opadów gradu. Łącznie ostrzeżenia II stopnia wydano aż dla 11 województw. Ich listę przedstawiamy poniżej:

woj. mazowieckie

woj. warmińsko-mazurskie

woj. kujawsko-pomorskie

woj. wielkopolskie

woj. lubuskie

woj. dolnośląskie

woj. opolskie

woj. śląskie

woj. małopolskie

woj. świętokrzyskie

woj. łódzkie

Jaka pogoda czeka nas 1 i 2 czerwca?

Niekorzystnie przedstawiać mają się też warunki biometeorologiczne, głównie na południu i na południowym-zachodzie Polski. W tych częściach kraju źle poczuć możemy się już od rana. W pozostałych częściach dopiero w godzinach późniejszych.

Temperatura maksymalna przewidywana na 1 czerwca do 19 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, około 24 stopni w centrum kraju i aż 26 stopni na zachodzie. Najchłodniej ma być nad morzem, gdzie termometry wskażą maksymalnie około 17 stopni.

Po burzliwej sobocie zanosi się na pochmurną niedzielę, z nieznacznymi przejaśnieniami w poszczególnych punktach kraju. 2 czerwca również musimy przygotować się na burze i pady deszczu oraz gradu.

Czytaj też:

Dokąd Polacy polecą na wakacje? Znamy listę 20 najpopularniejszych miejscCzytaj też:

Przędziorek zaatakował róże mojej mamy. Uratowała je tym domowym opryskiem