Z Niemiec do Polski przyjdą burze. Silne porywy wiatru będą stwarzać zagrożenie

W noc z piątku na sobotę temperatura powietrza nie powinna przekraczać 15 stopni Celsjusza. W sobotę Polska będzie w zasięgu niżu znad Morza Północnego, a na wybrzeżu zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu zacznie napływać gorące powietrze zwrotnikowe. Ciśnienie zacznie powoli spadać.

Pogoda na sobotę. IMGW wydaje ostrzeżenia przed upałem

Termometry w ciągu dnia pokażą od 26 kresek w Gdańsku, Koszalinie, Białymstoku i Zakopanem do 31 st. C. w Poznaniu, Kaliszu, Zielonej Górze, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Legnicy, Opolu, Katowicach, Częstochowie i Krakowie.

Ostrzeżenia przed upałami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Żółte ostrzeżenia będą obowiązywać w całości w woj. lubuskim, łódzkim i opolskim oraz w części powiatów woj. zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Alerty zostały wydane dla soboty od godz. 12 do 19.30.

W sobotę zrobi się upalnie. Temperatura nie da nam spokoju nawet w nocy

Dodatkowo IMGW wydał także ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia w całości na Lubelszczyźnie oraz w niektórych powiatach woj. podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty także będą obowiązywać od południa w sobotę, ale będą ważne do niedzieli do godz. 18. Instytut zwrócił też uwagę, że temperatura minimalna na tych obszarach w nocy wyniesie od 17 do 20 stopni Celsjusza. Należy pamiętać, że aktualny stopień i długość ostrzeżeń mogą ulec zmianie.

Jeśli chodzi o inne warunki atmosferyczne, to pod koniec dnia na zachodzie spodziewane są przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu podczas burzy wyniesie do 15 mm. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W czasie burzy wiatr w porywach do 70 km/h. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku pod wieczór wystąpią przelotne opady deszczu. Możliwe również burze z opadem do około 10 mm. Wiatr powinien osiągnąć do 60 km/h.

Czytaj też:

Upalna i burzowa sobota. IMGW wydał alerty przed groźną pogodąCzytaj też:

Jak często podlewać pomidory? Ile wody NAPRAWDĘ potrzebują? I co robić w czasie upałów?