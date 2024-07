Upał nie zamierza odpuścić. Cała Polska w żółtych i pomarańczowych alertach!

„Przypominamy, że od dziś obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10.07 od 28°C do 31°C, w kolejne dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C. Czekają więc nas także noce tropikalne” – czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ekstremalne upały w Polsce. Cały kraj w żółtych i pomarańczowych alertach!

IMGW wydał ostrzeżenia w związku z prognozowanymi upalnymi temperaturami. We wtorek 9 lipca alerty obowiązują na terenie całej Polski, z wyjątkiem zachodniej części województwa zachodnio-pomorskiego. Na północy kraju i krańcach południowych wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia (zaznacza się je na mapie w kolorze żółtym), a w pozostałej części kraju – drugiego (kolor pomarańczowy). Wydano także alerty ze względu na prognozowane gwałtowne zjawiska pogodowe. Burze mogą przejść w południowych częściach województw podkarpackiego i małopolskiego.

„W nocy pogodnie, tylko na krańcach południowych więcej chmur i początkowo deszcz lub burza. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 13°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W burzach porywy do 60 km/h” – poinformowało IMGW, przedstawiając prognozę pogody na najbliższe godziny.

Upał nie zamierza odpuścić. Skwar i spiekota w najbliższych dniach

Z prognoz publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że upały nie odpuszczą co najmniej przez kilka najbliższych dni. W środę 10 lipca temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza – a wraz z nimi ostrzeżenia IMGW – będą odnotowywane niemal w każdym regionie kraju. W czwartek i piątek alerty będą obowiązywały na północy, a w sobotę obejmą wschodnią część Polski.

