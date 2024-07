Najwyższe ostrzeżenia IMGW w kilku województwach. „Ryzyko wystąpienia trąby powietrznej”

W środę rano IMGW opublikowało nowe ostrzeżenia meteorologiczne. Ostrzeżenia przed burzami obejmują ponad połowę kraju. Wydano ostrzeżenia 1., 2. i 3. stopnia w rosnącej, trójstopniowej skali. Na zachodzie kraju lokalnie mogą wystąpić trąby powietrzne. Ostrzeżenia dotyczą także upałów.

IMGW ostrzega: Lokalnie możliwa trąba powietrzna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. „W strefie najsilniejszych zjawisk prognozowane są: ulewne opady lokalnie do 80 mm, porywy wiatru lokalnie do 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna” – czytamy w opisie ostrzeżeń trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dotyczą województw:



zachodniopomorskiego;

lubuskiego;

dolnośląskiego, w zachodnich powiatach;

wielkopolskiego, w zachodnich powiatach;

pomorskim, w zachodnich powiatach.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 22.

Alerty drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw:



dolnośląskiego, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia wyższego stopnia;

wielkopolskiego, poza powiatami, w których obowiązują ostrzeżenia wyższego stopnia i pow. kolskim;

kujawsko-pomorskiego, poza powiatami: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, golubsko-dobrzyńskim, włocławskim, Włocławek;

pomorskiego, w powiatach: puckim, wejherowskim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, chojnickim.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad” – czytamy. Alert obowiązuje do środy od godz. 16:00 do czwartku do godz. 2:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw:



opolskiego;

śląskiego, poza powiatami: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

łódzkim;

wielkopolskiego, w powiecie kolskim;

kujawsko-pomorskiego, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, golubsko-dobrzyńskim, włocławskim, Włocławek;

pomorskiego, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

warmińsko-mazurskiego, w powiatach zachodnich;

mazowieckiego, w powiatach zachodnich.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad” – czytamy. Alert obowiązuje do środy od godz. 17:00 do czwartku do godz. 3:00.